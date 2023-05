Ca' Foscari, via ai lavori alla Tesa 4: nuove aule e spazi multifunzionali

Nuovi spazi per la didattica e la comunità studentesca di Ca' Foscari nel polo di San Basilio: partono i lavori per la ristrutturazione della Tesa 4, dove l'ateneo realizzerà aule didattiche e spazi multifunzionali. L’intervento prevede la realizzazione di 11 aule didattiche di varie dimensioni per un totale di 1.100 posti a sedere e di spazi multifunzionali, che saranno utilizzati per didattica innovativa, sale per studenti, esposizioni, attività culturali, workshop e alcuni uffici. La durata dell'intervento è stata quantificata in circa un anno e mezzo.

La Tesa 4 è l'ultima di una serie di edifici simili disposti a pettine rispetto al canale della Giudecca, progettati e costruiti complessivamente nell’ultimo decennio del diciannovesimo secolo per l’immagazzinamento delle merci e oggi adibiti alle attività didattiche. Seguendo la riqualificazione degli edifici attigui, già recuperati e destinati a spazi didattici universitari, anche la Tesa 4 sarà destinata ad aule e ad alcuni spazi multifunzionali.

Gli interventi previsti interesseranno il consolidamento strutturale, la conservazione e il restauro delle superfici e degli elementi, l'inserimento e il collegamento dei sistemi tecnologici, nonché l’allestimento interno ed esterno a seguito delle nuove destinazioni di utilizzo. «La ristrutturazione - spiega la rettrice, Tiziana Lippiello - risponde agli obiettivi del nostro piano strategico; consentirà di aumentare gli spazi dedicati alla didattica, anche innovativa, su cui Ca’ Foscari punta molto. É un progetto che unisce la realizzazione di aule e spazi per la socialità e contestualmente rappresenta un intervento di rigenerazione urbana e architettonica in un’area strategica della città».