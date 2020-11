Lavoro nero, denunciato titolare di un'azienda agricola

Sei persone su 11 lavoravano in nero e, in più, il titolare non aveva nemmeno fornito loro i dispositivi di protezione individuale come disposto dalla legge per limitare i contagi da Covid. Ammontano a 51mila euro le sanzioni che dovrà pagare il proprietario di un'azienda agricola di Musile di Piave che esercita nel settore dell'allevamento di pollame e galline ovaiole.

L'uomo è stato denunciato e gli è stato anche notificato un provvedimento di sospensione dell'attività dopo un controllo dei carabinieri. I militari, al loro arrivo, hanno trovato la maggior parte dei lavoratori in nero, mentre caricavano gabbie di galline su alcuni mezzi per la vendita: 6 su 11, tutti di nazionalità senegalese. Due di loro hanno anche tentato di scappare, ma sono stati rintracciati con l'ausilio di un elicottero.