Lavoro nero e sicurezza, multe per 95mila euro e tre attività sospese

Su sedici aziende ispezionate, in dieci sono state riscontrate irregolarità. Tre lavoratori erano impiegati completamente in nero. Sono scattate sanzioni per 95mila euro e la sospensione di tre attività nell'ambito di una serie di controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Venezia finalizzati al rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le ispezioni hanno riguardato attività commerciali di tutta la provincia. A Chioggia, in un bar i militari hanno riscontrato la mancanza della valutazione dei rischi e della formazione sulla sicurezza dei lavoratori. In più, un banconiere era impiegato in nero. È scattata una multa pari a 10mila euro, oltre alla sospensione dell'attività finchè il tutto non sarà regolarizzato. A Dolo, anche in questo caso nei confronti di un bar è stata verbalizzata una sanzione di 7mila euro: una barista lavorava in nero.

A Mirano sanzioni per 15mila euro e sospensione dell'attività per un centro massaggi gestito da un cittadino di nazionalità cinese, all’interno del quale sono state identificate due lavoratrici connazionali, regolarmente registrate con un contratto di lavoro subordinato. L’azienda, tuttavia, è stata trovata sprovvista della valutazione dei rischi, oltre ad aver disatteso gli obblighi della formazione sulla sicurezza dei dipendenti. Anche qui è stato adottato il provvedimenti di sospensione. A Portogruaro un bar è stato multato per 7mila euro per l'omessa adozione dei presìdi di pronto soccorso. A San Stino, a Mestre e a Caorle, infine, sanzioni per 56mila euro. Nel primo caso, in un bar del centro gestito da un cittadino cinese i lavoratori non erano stati formati sulla sicurezza. Lo stesso per un negozio di abbigliamento a Mestre. A Caorle, invece, un attività di alimentari non aveva predisposto la cassetta di pronto soccorso.