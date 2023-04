Stretta dei carabinieri sul lavoro nero: tre irregolari e sanzioni per 120 mila euro

Tre lavoratori completamente in nero e sanzioni per 120 mila euro. Sono il risultato dei controlli messi in campo negli ultimi giorni dal nucleo carabinieri ispettorato del lavoro (Nil) di Venezia, in collaborazione con i militari dell'Arma territoriale, nell'ambito della prevenzione e della repressione dello sfruttamento del lavoro in tutto il territorio metropolitano.

L'attività ha interessato 10 pubblici esercizi, 1 autofficina e 2 ristoranti; di 25 lavoratori controllati, 3 sono risultati irregolari. I vari servizi hanno permesso ai carabinieri di riscontrare anche inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e mancata formazione dei lavoratori, mancanza di cassette di primo soccorso e utilizzo di impianti di sorveglianza non in regola.

In particolare, i militari hanno elevato sanzioni per 20 mila euro a un'autofficina di Annone Veneto. Durante il controllo, sono stati trovati due operai completamente in nero, impegnati nella riparazione di un'automobile. Oltre alla multa, per l'azienda è scatta anche la sospensione dell'attività. Un altro lavoratore irregolare era invece impegnato a servire la clientela dietro al bancone di un panificio di Pramaggiore: per il titolare è scattata una sanzione da 12 mila euro.

Sanzioni per oltre 50 mila euro sono state comminate a cinque negozi del settore dell'abbigliamento e delle calzature. Tre all'interno dell’outlet di Noventa di Piave e due presso il centro commerciale di Portogruaro: in nessun caso erano stati predisposti i necessari presidi di primo soccorso. Settemila euro è invece il valore di una sanzione per un ristorante di Chioggia, i cui lavoratori non erano stati opportunamente formati in tema di sicurezza sul lavoro.