Salvini a Venezia: «Cinque consiglieri, il ritorno in giunta. È un percorso» VIDEO

«Trentacinque consiglieri su 50 in Veneto, una cosa mai successa, nel quadro di un aumento generale da 46 a 74 consiglieri regionali». Il leader della Lega Matteo Salvini martedì a Venezia arriva a San Marco con il presidente del Veneto Luca Zaia dopo aver incontrato il sindaco Luigi Brugnaro. «Avere a Venezia 5 consiglieri comunali della Lega e almeno 3 esponenti in giunta - dice il leader - , è una soddisfazione», e continua lodando il modello veneto, rispondendo a chi gli ricorda che il cappotto annunciato alle regionali non si è concretizzato. «Sia in Toscana che in Emilia Romagna i consiglieri sono aumentati - dice Salvini - nella prima si è passati da 6 a 9, e in Emilia da 7 a 15. Se torniamo alla storia del Veneto di 15 anni fa la Lega di consiglieri ne aveva 6. Oggi ne abbiamo 35. È un percorso. Siamo primo partito del Paese. In Veneto abbiamo 160 sindaci e in Italia quasi mille, altri andremo a designarli domenica e lunedì ai ballottaggi, in corso da Bolzano a Lecco fino a Reggio Calabria».

Con il sindaco Brugnaro Matteo Salvini ha parlato «di cose da fare. Per l'argomento giunta sarà il nostro commissario provinciale Andrea Tomaello, che fa già parte della squadra, e penso di non aver svelato un mistero, a concordare. Con Luigi abbiamo parlato di sviluppo perchè c'è il tema delle navi che sta bloccando migliaia di posti di lavoro e si aspettano risposte dal governo nazionale. Qui sfilate di ministri sono arrivate in campagna elettorale, evidentemente non portando tanto bene ai loro candidati. Ora attendiamo i fatti, scavo dei canali, contributi, che il governo porti su scala europea la candidatura di Venezia come sede ospitante di organismi internazionali. Abbiamo esaminato i risultati elettorali da Mestre alla Giudecca e a Castello: c'è voglia di concretezza». Sulla laguna interviene Zaia: «resto convinto che il Comune debba avere tutte le competenze esclusive. Il Mose è una delle componenti, come l'ex magistrato alle Acque: se fosse fatto tutto direttamente sul territorio avremmo un presidio molto più forte». C'è il tema scuola, il tema lavoro e quota 100. «Vive fuori dal mondo un presidente del Consiglio che in un momento di crisi economica pensa di alzare l'età pensionabile - afferma Salvini e attacca Lucia Azzolina - Non ricordo un ministro dell'Istruzione che abbia creato più caos, prevedendo un concorso straordinario che mobilita migliaia di persone in emergenza, togliendole dalle aule. La soluzione è stabilizzare i precari per titoli e anni di servizio» (video in basso).

