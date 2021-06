Da Mick Jagger a Tilda Swinton: le star firmano una lettera appello per la salvaguardia di Venezia

Ci sono il frontman dei Rolling Stones Mick Jagger e l'attrice premio Oscar Tilda Swinton tra le star britanniche e d'oltreoceano che hanno firmato una lettera appello al governo italiano per sollecitare l'introduzione di una legge speciale per salvaguardare Venezia.

Le star internazionali a supporto di Venezia

La missiva, indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al premier Mario Draghi e al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, è stata siglata da 21 persone di spicco del mondo dell'arte e della cultura, «chiedendo un intervento urgente», come riporta oggi il quotidiano londinese The Guardian. L'iniziativa è della Fondazione Venetian Heritage, presieduta da Toto Bergamo Rossi. «Questa non è una raccolta di firme solo per mettersi in mostra, - ha spiegato - ma un appello di persone note che vengono spesso a Venezia».

Tutto nasce dal ritorno delle navi da crociera a San Marco, «nonostante un annuncio del governo a fine marzo che vietava a queste navi di entrare in centro storico». La fondazione, come spiegato nell'articolo, si è avvalsa dell'aiuto di «esperti per redigere i 10 punti essenziali per la sopravvivenza di Venezia, che dovrebbero essere sanciti dalla legge». Questi includono il completamento del Mose, il divieto del passaggio in laguna delle navi da crociera, un numero massimo di turisti e migliore gestione dei flussi, nonché l'introduzione di norme per disciplinare gli affitti brevi.

Chi ha firmato il decalogo

Oltre ai già citati Jagger e Swinton, tra i firmatari figurano anche i registi Francis Ford Coppola e James Ivory, l'artista Anish Kapoor, il direttore del Museum of Fine Arts di Houston Gary Tinterow e la direttrice della Peggy Guggenheim Collection di Venezia Karol Vail.

«Il decalogo per la salvezza di Venezia è un’iniziativa importante che appoggio pienamente. - ha detto il senatore Andrea Ferrazzi - Nel mio lavoro di capogruppo del Pd in Commissione Ambiente del Senato mi sto impegnando proprio per salvaguardare e rilanciare la mia straordinaria città, che è dei veneziani ma anche patrimonio universale. Dobbiamo unire le forze di tutti coloro che amano questo straordinario esempio di civiltà urbana».