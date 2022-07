Letture sulla sabbia: la biblioteca Hugo Pratt raggiunge i più piccoli sulla spiaggia

Ritornano le letture sotto l’ombrellone. La biblioteca anche per quest'estate va al mare raggiungendo i piccoli lettori in spiaggia. L’estate 2022 è ancora all'insegna delle favole grazie al lavoro della Rete Biblioteche che continua a raggiungere le famiglie della città metropolitana sotto casa o nei luoghi di relax.

Dopo il Bibliobus nelle strade di Mestre e la Bibliociurma tra i campi di Venezia, i bibliotecari delle sede della Hugo Pratt, dal 7 di luglio arrivano direttamente nelle spiagge del Lido. «Il lavoro rivolto alle famiglie non va in vacanza e continua a pensare a soluzioni per rimanere vicini alle persone anche nei mesi di stop delle attività scolastiche. - commenta l’assessore alla coesione sociale, Simone Venturini - Il Bibliobus, la bibliociurma e adesso i bibliotecari in spiaggia sono l'esempio virtuoso di un lavoro capillare nei confronti di tutte le persone che trovano nella cultura un elemento di interesse».

Ciclo di letture in spiaggia: il programma

Il ciclo di letture estive, dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni, parte giovedì 7 luglio e prosegue per tutti i giovedì fino alla fine di agosto, con inizio alle ore 17. Di seguito il calendario delle Letture in spiaggia con gli stabilimenti balneari che li ospiteranno a partire dalle ore 17:

giovedì 7 luglio Bagni Alberoni;

giovedì 14 luglio Quattro Fontane;

giovedì 21 luglio Zona A;

giovedì 28 luglio Paradise;

giovedì 4 agosto San Nicolò;

giovedì 11 agosto Quattro Fontane;

giovedì 18 agosto Zona A;

giovedì 25 agosto Paradise

La partecipazione alle letture animate sulla sabbia è gratuita con accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.