"Libro contro libro": al via l’iniziativa per lo scambio in tutte le Municipalità

Un’occasione di risparmio per le famiglie, un modo per evitare gli sprechi ed educare i ragazzi, ma anche rafforzare il senso di comunità. Questi gli ingredienti di “Libro contro libro”, gli appuntamenti rivolti a famiglie e ragazzi per lo scambio dei testi scolastici usati, organizzati dall’assessorato comunale alle Politiche educative in collaborazione con le Municipalità.

L’iniziativa è stata presentata martedì con una conferenza stampa che si è tenuta in Villa Querini a Mestre, alla quale sono intervenuti l’assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio; il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto; i delegati alle Politiche educative della Municipalità di Venezia Murano Burano, Stefania Bertelli; di Lido Pellestrina, Angelo Sabato; di Marghera, Nicoletta Ongarato; di Chirignago Zelarino, Mirtiam Pessot.

«Abbiamo voluto proporre ancora una volta questa importante iniziativa per i nostri ragazzi e le loro famiglie – ha precisato l’assessore Besio – declinandola in tanti appuntamenti in ognuna della Municipalità, con il coinvolgimento diretto dei delegati e dei consiglieri, che gestiranno e presenzieranno a tutti gli appuntamenti. Ogni Municipalità infatti ha gestito in autonomia l’organizzazione delle date e dei luoghi, in modo da poter essere il più possibile vicini ai cittadini. L’acquisto dei libri di scuola, per medie e superiori, è infatti una spesa molto onerosa e, approfittando delle occasioni di scambio e incontro tra ragazzi ma anche tra genitori, magari di diverse nazionalità, si potrà sicuramente risparmiare, evitare gli sprechi e, non per ultimo, rafforzare il senso di comunità».

Per partecipare non serve la prenotazione ma è necessario recarsi negli orari e nei luoghi preposti e allestire il proprio mercatino o affiggere i propri annunci con i libri che si cercano o si offrono. Sul posto ci saranno i consiglieri di Municipalità pronti ad aiutare studenti e genitori, ma chi volesse chiedere informazioni può anche scrivere un’email a: librocontrolibro@comune.venezia.it. Nel corso dell’estate e in particolare qualche settimana prima dell’inizio dell’anno scolastico l’iniziativa sarà riproposta e saranno comunicate le nuove date, anche con la collaborazione degli istituti scolastici.

Queste le prime date:

Municipalità di Chirignago Zelarino: martedì 25 giugno, dalle ore 16.30 alle 19, nella Sala consiliare in via Zuccarelli 6, a Zelarino;

Municipalità di Favaro Veneto: sabato 6 luglio, dalle ore 19.30 alle 22, durante la “Notte Rosa” in Piazza Pastrello 1, a Favaro Veneto;

Municipalità di Lido Pellestrina: venerdì 28 giugno, dalle ore 15 alle 18, nella Sala dell’Esecutivo della via S. Gallo 32/a al Lido e lunedì 1. luglio, dalle ore 15 alle 17, nella Sede della Municipalità, a Pellestrina;

Municipalità di Marghera: sabato 6 luglio, dalle ore 10 alle 12 e sabato 31 agosto, dalle ore 10 alle 12, nella Sala della Municipalità, Piazza Municipio 1, a Marghera;

Municipalità di Mestre Carpenedo: sabato 22 giugno, dalle ore 15 alle 18, Sala tonda via Gagliardi 29 Quartiere Pertini, a Mestre;

Municipalità di Venezia Murano Burano: venerdì 21 giugno, dalle ore 17 alle 19.30, nella Sala San Leonardo Calle de la chiesa 1584 Cannaregio, a Venezia.