Fino alla fine dell'anno tornano le limitazioni per veicoli e riscaldamento

A partire da ieri, 1 ottobre, sono entrate in vigore, per il quinto anno consecutivo, le norme dettate dall’Accordo di Bacino Padano che prevede limitazioni e divieti, nel settore dei trasporti, della combustione di biomassa per il riscaldamento domestico e dell’agricoltura. Lo scopo è di contenere il numero di superamenti del valore limite giornaliero del Pm10 (stabilito dal D.Lgs. 155/2010, di 50 µg/m3), da non sforare per più di 35 giorni l'anno. Le disposizioni rimarranno valide fino al 31 dicembre 2020.

Dal primo gennaio 2021, le misure potrebbero essere riviste con nuova ordinanza secondo le indicazioni del comitato di Indirizzo e sorveglianza della Regione del Veneto, che ha deliberato di posticipare il blocco (già dal livello verde) della circolazione dei veicoli euro 4 diesel al 1 gennaio 2021.

Livelli di allerta previsti

livello di allerta 0 - verde si attua dal 1/10/2020 al 18/12/2020 (dal lunedì al venerdì feriali)

livello di allerta 1 - arancio si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 µg/m 3 ) si attua dal 1/10/2019 al 18/12/2020

) si attua dal 1/10/2019 al 18/12/2020 livello di allerta 2 - rosso si attua con 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 µg/m3) si attua dal 1/10/2019 al 18/12/2019 e dal 27/12/2019 al 31/12/2020

Le misure in vigore

Per quanto riguarda la circolazione, nel livello di allerta 0, dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì feriali, è vietata la circolazione per i veicoli, sia privati che commerciali Euro 0 e 1 benzina e quelli privati e commerciali diesel Euro 0, 1, 2 e 3. Restano confermati i limiti di 19° C (+ 2 di tolleranza) per il riscaldamento domestico, e i divieti di combustioni all'aperto, falò, fuochi artificiali e spandimento liquami zootecnici. Per il periodo dal 19 al 31 dicembre 2020 vengono sospese le limitazioni al traffico; vengono riattivate solo ed esclusivamente in caso di livello di allerta rosso dal 27 al 31 dicembre.

