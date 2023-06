Linea Venezia - Jesolo Atvo, avviato un monitoraggio del servizio

La Città metropolitana e la sua società partecipata Atvo hanno deciso di avviare un periodo di monitoraggio della linea del bus numero 10, Venezia-Jesolo, per verificare eventuali modifiche a orari e frequenze. La decisione è giunta al termine di un incontro tra il consigliere metropolitano delegato ai trasporti Paolino D’Anna, il dirigente dell’area trasporti Loris Sartori e Bruno Cerchier, direttore di Atvo.

Nel corso della riunione è emerso come esista solo una situazione di logica riduzione di frequenza della linea, che nel corso del periodo invernale viene definita “scolastica”. In pratica, mentre dai primi di settembre al 15 giugno la linea 10 prevede due corse in partenza da piazzale Roma e dalla stazione di Mestre, entrambe alle ore 14 con bus che hanno una capacità di 57 posti ciascuno, nel periodo estivo parte un unico bus da piazzale Roma, sempre alle 14, che invece di puntare direttamente verso Jesolo passando per l’aeroporto Marco Polo di Tessera, allunga di alcuni chilometri il suo percorso fermandosi anche alla stazione di Mestre. Secondo un primo monitoraggio di questi giorni, mediamente gli abbonati che salgono a Venezia e a Mestre diretti a Jesolo sono una quindicina.

«L’incontro con il direttore di Atvo ci è servito per chiarire la questione e capire il problema sollevato da alcuni abbonati - commenta D’Anna -. Ci siamo dati una decina di giorni di tempo per continuare a monitorare la situazione e capire se c’è la necessità di intervenire o se lasciare le cose come stanno. La linea non è stata soppressa, ha solo subito una riduzione di frequenza aumentando di circa 15 minuti il percorso da Venezia verso Jesolo. Un disagio che ci sembra limitato. Mi sono, comunque, impegnato a verificare di persona il tempo di percorrenza del bus che parte alle 14 da Venezia per Jesolo, di confrontarmi con il sindaco Luigi Brugnaro e di prendere poi, eventuali decisioni con l’azienda».