Tornano le linee 2 e 7 di Actv. L'opposizione attacca: «Finalmente il sindaco si sveglia»

Actv riattiverà alcune linee di vaporetti del trasporto pubblico ma la decisione, secondo l'opposizione, è tardiva e insufficiente. Il problema del sovraffollamento nei mezzi è stato sollevato più volte negli ultimi mesi, particolarmente a causa della necessità di mantenere la distanza tra i passeggeri necessaria ad evitare la diffusione del coronavirus. «Dopo mesi e mesi di appelli, segnalazioni, critiche e richieste, finalmente il sindaco uscente si sveglia», scrive la capogruppo del Pd Monica Sambo: la critica è stata innescata da un annuncio fatto nelle ore scorse da Brugnaro: «Ho chiesto ad Actv/Avm - ha comunicato - di fare un ulteriore sforzo per potenziare i servizi di navigazione: dal 24 agosto verranno ripristinate la linea 2 ogni 12 minuti fino a Rialto e la linea 7 per Murano. Verranno inoltre intensificate le linee 14 e 6».

Scelta tardiva

«Non poteva svegliarsi prima? - commenta Sambo - La verità è che a Brugnaro dei residenti e dei pendolari che da mesi denunciano il disagio di viaggiare in carri bestiame non è mai importato nulla. Solo ora, a un passo dalle elezioni, il sindaco si accorge tutto ad un tratto che esiste il trasporto pubblico, che molte linee e corse sono state soppresse e che i mezzi sono ultra congestionati». I servizi di trasporto pubblico di Actv avevano subito drastici tagli nel periodo del lockdown ed erano stati ripristinati, a poco a poco, con la ripresa delle attività economiche e sociali. L'opposizione e molti residenti, però, hanno fatto notare più volte che le riattivazioni sono state insufficienti per garantire il funzionamento dei trasporti in condizioni di sicurezza.

Critiche

Critiche sono state espresse anche da Sara Visman, consigliera comunale e candidata sindaca del Movimento 5 stelle: «Dopo appena 48 ore dalla nostra richiesta, presentata dopo le lamentele della cittadinanza, di attivare la linea 7 dei vaporetti per Murano, il sindaco ha deciso di dare seguito alla proposta. Sorprende vedere che, dopo cinque anni di gestione chiusa, quasi padronale, sorda alle proposte degli “avversari” e con l'arroganza di considerarsi infallibili, il sindaco uscente, colpito sulla via di Damasco dall'effetto “campagna elettorale”, abbia cambiato atteggiamento con tale guizzante rapidità».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Trasporti in difficoltà

Il tema è ancora più delicato se si pensa a settembre, quando lavoratori e studenti torneranno ad affollare autobus e vaporetti. Visman, assieme alla consigliera regionale Erika Baldin, fa notare: «Non possiamo permettere che recarsi al lavoro si trasformi in un rischio per la salute. Uno dei grandi problemi riguarda la flessibilità: le resse e i disservizi di questi giorni, fatta la tara sul non inaspettato afflusso dei pendolari delle spiagge, sono la fotografia di un meccanismo troppo statico, che dimostra di non essere in grado di rispondere con elasticità ed efficienza ai flussi dinamici. In concreto, siamo in grado di allestire corse bis su linee stracolme in tempi congrui ad evitare ritardi e disagi?». E poi bisogna assicurare che i passeggeri rispettino le regole: «Con i contagi che tornano a salire, chi controllerà che tutti indossino le mascherine nei mezzi pubblici?».