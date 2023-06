Nuove piazzole di interscambio a Lio Piccolo, lavori nella primavera 2024

Sono programmati per la primavera del 2024 i lavori delle tre nuove piazzole di interscambio a Lio Piccolo, località di interesse turistico e paesaggistico nel comune di Cavallino Treporti. Già la prossima settimana, però, saranno eseguite le prime attività di verifica e compatibilità con la viabilità e l’ambiente lagunare, come da prescrizioni della soprintendenza lagunare.

Proprio per consentire queste attività, che si terranno nelle notti tra lunedì 5 giugno e giovedì 8 giugno, l'amministrazione ha emanato un'ordinanza di divieto di circolazione valida in via di Lio Piccolo, in intersezione con via Delle Mesole, dalle ore 23 del 5 giugno alle ore 6.30 del giorno 6, e dalle ore 23 del 6 giugno alle ore 6.30 del giorno 7. In via di Lio Piccolo, dal civico 29 a fine strada, invece, la strada sarà chiusa dalle ore 23 di mercoledì 7 giugno alle ore 6.30 del giorno 8.

«Ci siamo impegnati con i residenti di Lio Piccolo per rendere la strada maggiormente accessibile aggiungendo tre piazzole di interscambio, a potenziamento dei lavori già svolti nel precedente mandato - spiega Alberto Ballarin, assessore con delega al progetto strategico di Lio Piccolo -. Assieme all’assessore alla viabilità Nicolò D’Este e agli uffici comunali abbiamo verificato la fattibilità del nuovo intervento, anche con la soprintendenza, e messo a bilancio comunale risorse per 250mila euro. Il Borgo di Lio Piccolo, sempre nel 2024, sarà interessato dagli interventi di recupero e riqualificazione degli edifici storici, come previsto dal masterplan di 6 milioni di euro che abbiamo approvato».