Lite col coltello, un ferito portato all'ospedale fugge prima di farsi curare

Una lite fra è finita a colpi di coltello ieri pomeriggio in via Gino Breda, alla Gezzera. Il ferito, portato all'ospedale non in pericolo di vita, una volta al Pronto soccorso si è dileguato. Tutto è successo quando una coppia, uomo e donna di origine cinese, ha incrociato un connazionale ed è scoppiato un diverbio fra i due uomini che ha portato uno di loro a tirare fuori un'arma da taglio e a sferrare due colpi al costato dell'altro.

Subito dalla strada, una via di case basse l'una a fianco all'altra, è partito l'allarme. Oltre alla lite di cui probabilmente si sono sentite le urla, c'era l'uomo colpito a terra che aveva bisogno di cure, per questo i passanti hanno chiamato ai soccorsi. Sul posto il 118 lo ha assistito per poi trasferirlo all'ospedale. Le forze dell'ordine hanno bloccato l'accoltellatore e lo hanno portato via per raccogliere le generalità e ricostruire il motivo dell'aggressione violenta. Intanto il ferito, una volta arrivato al Pronto soccorso per gli accertamenti pare si sia dileguato invece di aspettare di essere visitato, decidendo di allontanarsi dall'ospedale nonostante le precarie condizioni di salute. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine che hanno bloccato per l'identificazione l'aggressore.