Distrugge la casa durante una lite, danni per 15mila euro: denunciato

Ha distrutto tutto quello che si trovava davanti. Oggetti, mobili, poi è sceso è ha danneggiato anche la macchina della sua compagna. E' stato denunciato un 40enne di Oriago di Mira dopo una violenta lite con la sua convivente e, adesso, dovrà trovarsi un'altra sistemazione, perchè nei suoi confronti è stato disposto anche un ordine di allontanamento.

La vicenda risale a giovedì sera. Poco prima dell'ora di cena, la donna ha chiamato il 112, e così hanno fatto anche alcuni vicini, spaventati dal comportamento del 40enne che ha provocato danneggiamenti per ben 15mila euro. All'arrivo dei militari, la situazione è stata riportata alla normalità. L'uomo , anche alterato dall'alcol, è stato allontanato da casa e denunciato anche per maltrattamenti. Dalle testimonianze raccolte, infatti, è emerso un quadro diverso: il 40enne già altre volte, in preda all'ira per motivi legati alla sua eccessiva gelosia, avrebbe provocato dei danneggiamenti in casa, anche se in forma più lieve.