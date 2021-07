«Ti offro sempre da bere, tu mai», e lo aggredisce a calci e pugni

«Ti ho offerto tante volte da bere, tu mai». E' questo il motivo che ha scatenato un'aggressione da parte di un 53enne di Mira nei confronti di un 50enne e che ha portato alla denuncia del primo.

I due, secondo la ricostruzione dei carabinieri, si erano conosciuti qualche tempo fa in un locale della zona. Era lì che si ritrovavano spesso per bere qualcosa insieme. Dopo qualche settimana, però, il 53enne ha rimproverato il conoscente di non avergli mai offerto da bere, sostenendo che l'amico avesse un debito con lui di 50 euro. Tanto è bastato per raggiungerlo sotto casa, minacciarlo e aggredirlo a suon di calci e pugni. La vittima ha allertato i carabinieri che, in seguito alle indagini, sono risaliti all'aggressore e lo hanno denunciato.