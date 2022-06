Lite in un'abitazione a Jesolo: tre persone ferite con arma da taglio

Tre persone con ferite da arma da taglio. È questo il risultato di un violento litigio che ha avuto luogo nelle prime ore di questa mattina in un'abitazione in via Nautili a Jesolo, nei pressi di piazza Brescia.

I carabinieri, intervenuti sul posto attorno alle 5, stanno cercando di ricostruire i contorni della vicenda per capire quali ragioni abbiano portato alla lite, pare tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare. I feriti, che hanno tutti tra i 20 e i 25 anni, sono stati presi in carico dai sanitari del Suem 118 e trasportati con l'ambulanza all'ospedale di San Donà di Piave.

Dalle prime informazioni, i tagli non sarebbero gravi e comunque nessuno di loro è in pericolo di vita. Solo uno potrebbe essere ricoverato per accertamenti. Almeno una delle persone coinvolte è straniera, originaria del Sudan.