Lite violenta a Bibione, uomo ferito in rianimazione

Un uomo è finito all'ospedale domenica sera in seguito ad una lite violenta avvenuta a Bibione. I contorni della vicenda non sono ancora del tutto chiariti: stando alle prime informazioni, c'era un diverbio in corso tra due uomini di nazionalità straniera quando uno di loro è finito contro la vetrata di un locale, che si è rotta e lo ha ferito in modo grave. Una volta lanciato l'allarme, l'uomo è stato soccorso e portato in ambulanza all'Angelo di Mestre, dove sarebbe ricoverato in prognosi riservata.

I carabinieri della compagnia di San Donà sono al lavoro per ricostruire la vicenda. L'altro uomo coinvolto è stato arrestato e al momento è accusato del reato di lesioni. La dinamica più verosimile, come detto, è che il ferimento sia conseguenza di una lite degenerata, più che di gesto intenzionale. L'aggressore non era armato. Si attende in queste ore la convalida dell'arresto.