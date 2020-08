Invitato a mettersi la mascherina, colpisce un poliziotto

Un altro episodio di tensione sfociato in violenza si è verificato a causa di un passeggero che non indossava la mascherina all'interno di un mezzo pubblico. È successo stamattina, verso le 10.40, a bordo di un treno in partenza dalla stazione di Mestre verso quella di Venezia: un anziano dipendente di Rfi che si trovava nel treno si sarebbe rifiutato di coprire naso e bocca, malgrado il richiamo di una guardia giurata, innescando una pesante discussione tra i due.

A quel punto è intervenuto un agente della polizia ferroviaria che si trovava nei paraggi. La situazione è degenerata e il dipendente Rfi, visibilmente alterato, avrebbe reagito con violenza: alcuni testimoni hanno riferito di un pugno al poliziotto, mentre secondo una versione diversa dei fatti lo avrebbe spintonato con forza. Alla fine, in ogni caso, l'uomo è stato riportato alla calma, identificato e denunciato per l'aggressione.