Tamponato da un "pirata" e travolto, Babetto morto a causa dei politraumi

Livio Babetto è morto a causa di un politrauma a capo e collo. La lesione più importante sarebbe quella alla testa, che è risultata fatale. È l'esito dell'autopsia condotta oggi, 23 dicembre, sul corpo del camionista 44enne, originario di Zero Branco (Treviso) ma residente da tempo a Noale, vittima del tragico incidente accaduto nella notte di sabato 17 dicembre a Quinto di Treviso, sulla Noalese, mentre si stava recando al lavoro.

L'esame autoptico - spiega TrevisoToday - avrebbe dovuto aiutare nella ricostruzione della dinamica di un sinistro dai contorni ancora poco chiari e su cui la famiglia della vittima confida venga fatta al più presto piena luce. Babetto sarebbe stato infatti sbalzato fuori strada da una prima auto e poi investito da una seconda nel momento in cui era riuscito ad uscire dalla sua vettura ormai distrutta.

Il 44enne era alla guida di una Opel Meriva. A travolgerlo è stata una Renault Clio guidata da una 25enne veneziana. L'uomo è finito sotto il mezzo e quando i soccorritori del Suem 118 e dei vigili del fuoco sono arrivati sul luogo della tragedia, per lui non c'era ormai più nulla da fare. La polizia stradale di Treviso, intervenuta per svolgere i rilievi di legge, aveva accertato fin da subito il coinvolgimento di una terza auto, che si è allontanata dopo il primo incidente, quello che ha portato la Meriva ad uscire di strada.

Alla guida di questo veicolo un 30enne trevigiano, denunciato per omissione di soccorso. L'uomo è anche risultato positivo all'alcoltest: era di ritorno da una festa in cui aveva bevuto forse troppo e come una scheggia impazzita si è messo al volante per rincasare, causando la fuoriscita di strada del mezzo di Babetto, e finendo anche contro una rotonda, abbattendo alcuni cartelli stradali. È stato arrestato qualche ora dopo la tragedia, a casa di una amico. Sotto choc invece l'investitrice, che si è trovata davanti il 44enne, all'improvviso. La giovane è stata indagata per il reato di omicidio stradale.

Impossibile per Alberto Furlanetto, il patologo che ha condotto l'esame post mortem, dire dopo il primo esame (sul corpo di Babetto sarannoi svolti anche gli esami tossicologici) se le ferite si riferiscano al primo incidente, quello in cui Babetto è stato tamponato, o allo scontro con l'auto della 25enne. Decisiva sarà quindi la perizia cinematica.