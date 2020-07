Assembramento nel locale in via Bafile: un centinaio di persone. Multa al gestore

Violate le norme anti-assembramento previste dalle normative nazionali, scattata la sanzione. L’episodio ha coinvolto un locale di via Bafile, nella zona di piazza Brescia nei confronti del quale, su segnalazione, è scattato un controllo da parte della polizia locale. Gli agenti hanno accertato il mancato rispetto delle misure per prevenire gli assembramenti, con la presenza di circa un centinaio di persone.

Il pubblico presente di fronte al locale è stato allontanato e la polizia municipale ha emesso una sanzione amministrativa di 400 euro al titolare dell’attività, provvedendo inoltre alla chiusura temporanea del bar fino alle 8 di oggi. «Riscontriamo ancora alcune situazioni di mancato rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19 che, per quanto ridimensionato, non è scomparso - commenta il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Auspico che ci sia una maggiore presa di coscienza e di responsabilità, tenendo sempre bene a mente cosa ha significato, anche per la nostra città, dover restare ferma per mesi. Non dobbiamo abbassare la guardia e fare in modo che il resto della stagione possa svolgersi nel miglior modo possibile e in sicurezza per cittadini e ospiti».