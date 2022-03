Movida, controlli nei locali a Venezia: multe per 150mila euro

Due locali chiusi e sanzioni per 150mila euro. È il bilancio dei controlli effettuati venerdì sera dai carabinieri del nucleo natanti di Venezia in centro storico. Con il supporto dei Nas di Treviso e del nucleo ispettorato del lavoro, i militari hanno passato al setaccio le zone di maggior afflusso di giovani e turisti.

Il controllo ha permesso, oltre alle sanzioni, di identificare più di cento persone all’interno delle aree di movida di Rialto. Sono stati riscontrati in tutti gli esercizi commerciali non solo carenze sanitarie all’interno delle cucine ma anche molteplici lavoratori in nero. Immediata la chiusura delle serrande e la sospensione delle licenze per due locali, fin quando non adegueranno la sicurezza e gli ammanchi strutturali.

Altri servizi di controllo sono stati effettuati a Mestre e, in particolare, nel quartiere “Piave” e nelle zone del Miranese e della Riviera del Brenta. Sono stati identificati 164 persone e 48 veicoli e ispezionati vari esercizi pubblici. Segnalate all’autorità giudiziaria di diverse persone non in regola con le norme di soggiorno per gli stranieri o colte con involucri contenenti droga.

Le verifiche nel quartiere Piave hanno permesso di accusare diverse persone, per lo più straniere, di diverse ipotesi di reato: si va dalla falsa attestazione di generalità di un tunisino che voleva forse eludere i controlli alla violazione del divieto di dimora nel Comune di Venezia o del Daspo urbano (ben dieci). Un 29enne che avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari, inoltre, è stato sorpreso in compagnia della ragazza che era andato a trovarlo. Per lui segnalazione all’autorità giudiziaria con richiesta di aggravamento della misura. I controlli alla circolazione stradale hanno permesso invece di denunciare due persone con un tasso alcolemico alto. Quattro ragazzi veneziani sono stati invece segnalati alla Prefettura di Venezia per consumo di stupefacenti poiché trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana.

A Musile di Piave, i carabinieri hanno denunciato un 44enne nigeriano del luogo, per spaccio per aver ceduto probabile sostanza stupefacente. A Noventa un 55enne è stato trovato con un coltello della lunghezza di 24,5 centimetri e denunciato. Sempre nella stessa zona, un 41enne di Cavallino è stato segnalato alla prefettura perchè trovato con un grammo di eroina.