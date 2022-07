Locazioni brevi a Venezia, il governo dice sì all'emendamento Pellicani. Moretto si astiene

Affitti turistici e locazioni brevi a Venezia: approvato l'emendamento dell'onorevole Nicola Pellicani (Pd) per regolare il fenomeno nella città lagunare. «Finalmente il Parlamento, per la prima volta, riconosce la necessità di disciplinare la materia. La norma è destinata a fare da apripista anche per altre città come Roma e Firenze», commenta il deputato. L’emendamento ha incassato il sì di quasi tutti i partiti al governo (Pd, M5S, Lega, FI, Insieme per il Futuro), mentre Italia Viva si è astenuta. «È stato un percorso complicato, con lunghe trattative, confronti, pressioni, ma alla fine l’obiettivo raggiunto mi pare davvero importante per la città. Ora la palla passa al Comune che dovrà dimostrare di utilizzare la norma per trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di tutelare la residenza e il diritto a svolgere l’attività di locazione turistica. È evidente che per ripopolare la città non è sufficiente da sola questa misura». «Ora sta all’amministrazione comunale cogliere questa opportunità e vigileremo in Consiglio perché si facciano i passi necessari per rendere la norma operativa quanto prima con il coinvolgimento di tutti», argomenta il capogruppo Pd in Consiglio comunale, Giuseppe Saccà.

Cosa prevede l’emendamento

La misura, al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata, dà la facoltà al Comune di Venezia di integrare i propri strumenti urbanistici con disposizioni per individuare i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali alle locazioni brevi. Nel porre i limiti il Comune dovrà però rispettare rigorosamente il principio di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e di rotazione. Specifiche disposizioni sono state poi dettate a tutela dei piccoli proprietari. Infatti, nel porre gli eventuali limiti il Comune di Venezia dovrà tenere conto della funzione di integrazione al reddito della locazione breve per coloro che svolgono tale attività in relazione a una sola unità immobiliare. Il testo stabilisce inoltre che il Comune può decidere di subordinare lo svolgimento dell’attività di locazione breve per oltre 120 giorni, anche non consecutivi di ogni anno solare, al mutamento di destinazione d’uso e in base alla categoria dell’immobile.

L'astensione

Italia Viva non ha votato l'emendamento del Pd (e del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta). «Una soluzione ancora una volta parziale a un problema ben più complesso - commenta la deputata veneziana di Italia Viva Sara Moretto -. Siamo stati costretti a esprimerci su un emendamento che è giunto dal governo solo sulle locazioni turistiche, agendo sulla strumentazione urbanistica per incidere indirettamente sulla disincentivazione alle locazioni non professionali. È chiaro che è necessario garantire i controlli e contrastare l’abusivismo ma non possiamo impedire le occasioni di integrazione del reddito regolari. Fa specie - aggiunge Moretto - che la Regione, sempre pronta a reclamare autonomia, neanche in queste ore abbia giocato un ruolo pur avendo piena competenza sulla materia del turismo».

«Primo passo»

«Con l’emendamento Pellicani passato stanotte si è fatto un primo passo avanti: finalmente si inizia ad affrontare la questione delle locazioni turistiche che fino ad oggi ha goduto in Italia di sostanziale libertà assoluta - afferma il consigliere comunale di "Tutta la città insieme!", Giovanni Andrea Martini -. La misura va accompagnata anche da altre forme di disincentivo all’affittanza turistica, ad esempio a livello di tassazione e controlli fiscali. L’obiettivo dev’essere quello di re-immettere un maggior numero di case nel mercato degli affitti residenziali. La zonizzazione è una buona notizia - prosegue Martini - ma, anche qui rimane il dubbio sull’eccessiva discrezionalità che viene riservata alle amministrazioni comunali. Bisognerà vedere come verranno costruiti i regolamenti». Il gruppo consiliare lancia un appuntamento con "Altatensioneabitativa", «per fare il punto della situazione, il primo settembre con una cena pubblica in Pescheria».

La critica

«Grazie a questo governo si preparano i licenziamenti nel settore delle locazioni brevi - sostiene l'associazione veneziana Bre-Ve - Riscritto dal ministro Brunetta l’emendamento Pellicani, restano tutti i presupposti di anticostituzionalità, discriminazione tra cittadini e lesioni della proprietà privata. Per il Comune di Venezia si aprirà un futuro di contenziosi. Il danno ai proprietari, gestori e dipendenti e aziende dell’indotto sarà notevole proprio in un momento in cui il turismo si sta riprendendo, dopo i lockdown. Forza Italia, Coraggio Italia (o quello che è), Pd, Lega e 5Stelle vogliono distruggere le nostre attività. Ora si moltiplicheranno abusivismo e illegalità e così facendo non solo Venezia arriverà presto sotto i 50 mila abitanti, ma ne perderà nel giro di poco tempo altri 5.000. Noi di Bre-Ve ci appelliamo a tutti i veneziani, indistintamente, perché si mobilitino contro chi vuole mortifica Venezia e il suo futuro».