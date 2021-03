Si va verso misure più dure fino a Pasquetta, ipotesi lockdown nei weekend

L'adozione delle misure sarà valutata venerdì durante il Consiglio dei ministri, nel frattempo si è conclusa poco dopo le 20 la riunione tra i rappresentanti di Governo e il Cts (Comitato tecnico scientifico) in merito all'emergenza covid. Nella giornata di domani saranno esaminati nuovamente i dati sulla diffusione del contagio con il confronto diretto con Regioni e Province autonome. Ciò che è certo è che la strada che l'esecutivo prenderà sarà quella del giro di vite al Dpcm entrato in vigore solo qualche giorno fa e valido fino al 6 aprile.

La ripresa di contagi e ricoveri in Veneto

La situazione epidemiologica italiana preoccupa, e anche in Veneto, così come confermato oggi in conferenza stampa dal dirigente della Sanità veneta Luciano Flor, il trend di ricoveri e contagi comincia ad essere preoccupante: «Siamo in piena epidemia», ha commentato. Gli esperti chiedono una stretta delle misure già a partire dal fine settimana, considerata l'unica soluzione per limitare il contagio e la diffusione delle varianti del virus finché non si riuscirà a procedere con la vaccinazione di massa.

All'interno della maggioranza ci sono posizioni articolate tra aperturisti e rigoristi ed il premier Mario Draghi ieri ha invitato a «non perdere un attimo, non lasciare nulla di intentato, compiere scelte meditate, ma rapide. Questo non è il momento di dividerci». Al momento sembrano da escludere lockdown totali come quello dello scorso anno, mentre è plausibile l'accoglimento delle indicazioni del Comitato su un irrigidimento dei divieti rispetto a quelli contenuti nel Dpcm in vigore fino al 6 aprile il giorno dopo Pasquetta. Le richieste, per ora, sono:

limitare i contatti interpersonali tra le persone il più possibile inibendo le occasioni di incontro che favoriscono la circolazione del coronavirus

irrigidire le misure nella zona rossa, arancione e gialla aumentando anche i controlli sugli assembramenti

ristabilire il contact tracing potenziando il sequenziamento del virus per individuare più velocemente le varianti

introdurre il criterio dell'incidenza settimanale mandando le Regioni in zona rossa con 250 casi ogni 100mila abitanti

introdurre i weekend in zona rossa o rossa rafforzata in tutta Italia.

Disdette pasquali

E intanto, in virtù delle misure previste dal Governo, si registra una pioggia di disdette per Pasqua negli oltre cento agriturismi veneziani. Il lockdown previsto pasquale taglia dell’80% il fatturato a ristoranti e attività agrituristiche che tradizionalmente erano impegnate nei pranzi e cene per famiglie. Questa la stima di Coldiretti, che parla di accumulo di perdite milionarie per il settore: il periodo in questione infatti coincideva con l’avvio della stagione primavera estate.

«Le chiusure dei fine settimana primaverili che valgono in l’80% del fatturato, già ridotto al minimo dallo smart working, dall’assenza di turisti e dalle chiusure forzate, rappresentano il colpo di grazia per il settore.- afferma Tiziana Favaretto presidente di Terranostra Venezia - se poi a questo aggiungiamo che le attività didattiche con le scuole sono bloccate da un anno, e molti tra gli agriturismo offrono questo tipo di servizio, ebbene c’è da piangere».