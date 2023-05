La polizia locale di Venezia in soccorso alla popolazione dell'Emilia Romagna: due squadre di agenti sono partite oggi per Faenza, per prestare attività di soccorso alle popolazioni drammaticamente colpite dalle esondazioni degli ultimi giorni. Come aveva anticipato il sindaco Brugnaro, «la città di Venezia è al fianco delle comunità dell’Emilia Romagna, dei cittadini e dei colleghi sindaci».

«Una prima aliquota di 10 agenti e tre ufficiali della Polizia locale di Venezia è partita mercoledì sera per svolgere operazioni di soccorso e anti sciacallaggio - spiega il vicecomandante del Corpo, Gianni Franzoi. - Se vi saranno ulteriori necessità altre squadre sono pronte a partire. Sono decine i volontari, tra i nostri agenti, che hanno dato finora la loro disponibilità a recarsi nelle zone interessate dall’alluvione. Un bel segnale di solidarietà per il nostro corpo di polizia locale». Il primo contingente raggiungerà l'Emilia Romagna con dei mezzi 4x4 per consentire «spostamenti efficaci sul territorio - ha concluso Franzoi - I nostri agenti parteciperanno ad operazioni di soccorso coordinate nella zona di Faenza, una delle più colpite».