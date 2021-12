Lotteria Italia, staccati oltre 87 mila biglietti nel Veneziano: prima provincia in Veneto

Sono tanti i veneziani che sperano nella dea bendata, a pochi giorni dall'estrazione del 6 gennaio della Lotteria Italia, durante la quale si decreterà anche il fortunato vincitore del primo premio da 5 milioni di euro.

Biglietti Lotteria, guida il Veneziano

Come emerge dai dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, elaborati da Agimeg, in Veneto sono stati staccati 356.786 biglietti. Tra le province guida Venezia con 87.632 biglietti venduti, seguita a ruota da Verona, con 81.372. Numeri molto importanti per la lotteria più antica del nostro Paese, sostenuta da Adm con l’azione del direttore generale Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.