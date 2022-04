Il sindaco Brugnaro è stato dimesso dall'ospedale

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato dimesso questo pomeriggio dall'ospedale di Padova, dove era ricoverato da due settimane a causa di un malore che l'aveva colto mentre si trovava ad un incontro politico-amministrativo.

Il primo cittadino era stato portato d'urgenza al policlinico patavino verso le 23 di giovedì 24 marzo, cosciente, «ma provato da un evento acuto», come aveva fatto sapere l'azienda ospedaliera. Dopo gli approfondimenti del caso presso il pronto soccorso, era stato trasferito nel reparto di terapia intensiva, in via prudenziale, e poi in area medica. «Al termine di questo periodo di monitoraggio ed esami - specifica in nota l'azienda - le condizioni di Brugnaro sono tali da potergli permettere una graduale e completa ripresa delle sue attività».

Qualche giorno fa Brugnaro aveva scritto un post su Twitter per ringraziare chi gli era stato vicino negli ultimi giorni. «Informo che le mie condizioni di salute sono buone e in deciso miglioramento. Grazie ai medici, infermieri e operatori sanitari che mi stanno assistendo con grande professionalità. Grazie di cuore per i tanti messaggi di incoraggiamento e di affetto».