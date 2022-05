Mira in lutto: addio a Luisa Lissandrin Marton, morta a 48 anni

Con ogni probabilità è stata stroncata da un malore. Luisa Lissandrin Marton, originaria di Mira, è stata trovata morta all'interno della sua casa a Bologna, dove abitava.

Luisa si era trasferita in Emilia Romagna da tempo, ma a Mira tutti la ricordano ancora. La donna, che aveva solo 48 anni, appartiene a una famiglia conosciuta in zona. Lascia la mamma, Anna Marton. Il padre Sandro era scomparso alcuni anni fa. Secondo le verifiche dei medici, la morte sarebbe da ricondurre a cause naturali. Il funerale sarà celebrato venerdì pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Nicolò a Mira Taglio.