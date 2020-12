Le luminarie di Natale accendono Venezia, a partire dalla sua porta d'accesso

Le luminarie natalizie decorano la principale porta d’accesso a Venezia, nodo di connessione tra la città d’acqua e di terra, e illuminano le diverse direttrici nei sestieri di Santa Croce, Cannaregio, San Polo, Dorsoduro, San Marco e Castello. Proprio in queste ore, i tecnici sono al lavoro anche per l'arrangiamento dell'albero di Natale, che quest'anno sarà un vero e proprio mosaico di luci, un'installazione dell'artista Fabrizio Plessi, che sarà posizionata tra le due colonne in piazzetta San Marco.

Luminarie a Venezia per il Natale 2020

I giochi di luce, promossi da Comune e Vela con la partnership di American Express nell’ambito del progetto “Natale di Luce 2020”, prenderanno avvio il prossimo 4 dicembre e resteranno accese fino al 16 febbraio 2021, ultimo giorno di Carnevale. «Le luci di Natale si accendono su Venezia, - ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro - e quest’anno hanno un valore e un significato che va ben oltre il tradizionale rito legato alle festività, vuole essere un messaggio che diamo a tutto il mondo: la nostra città vuole tornare ad essere illuminata da una luce di speranza».

Per American Express, che ha deciso di partecipare attivamente al progetto in veste di sponsor, le luminarie vogliono essere un segnale chiaro di aiuto al tessuto commerciale che stanno attraversando una fase molto difficile e che con questo progetto vengono alleggeriti dall’investimento economico richiesto normalmente a Natale. «Il progetto dell’accensione delle luminarie di Venezia - ha sottolineato Piotr Pogorzelski, vicepresidente di American Express - rappresenta per noi un’iniziativa importante poiché si inserisce in un percorso che abbiamo portato avanti negli ultimi anni sostenendo un programma ricco di attività volte a portare valore alle comunità e agli esercenti del territorio italiano».