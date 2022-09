Lunedì i funerali di Giuliano a Ceggia. Bandiere a mezz'asta e lutto cittadino

Domani, lunedì 26 settembre, è il giorno dei funerali di Giuliano De Seta, il 18enne morto venerdì 16 settembre nell'azienda Bc Service di Noventa di Piave, mentre era in stage per l'alternanza scuola-lavoro. Le esequie verranno celebrate nella chiesa chiesa di San Vitale Martire alle 15 a Ceggia.

Un’ora di sciopero – due nel Veneziano – è stata proclamata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil del Veneto con assemblee nei luoghi di lavoro per riportare il tema della salute e sicurezza sul lavoro al centro della discussione. Le categorie soggette a garantire i servizi essenziali sciopereranno il 7 ottobre. «Nel periodo gennaio-luglio 2022 sono già 60 – commentano i segretari generali Tiziana Basso (Cgil Veneto), Gianfranco Refosco (Cisl Veneto) e Roberto Toigo (Uil Veneto) – gli incidenti mortali accaduti nella nostra regione dall’inizio dell’anno: il 13% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Una vera e propria strage sul lavoro che non conosce fine».

Sarà giornata di lutto cittadino, come aveva anticipato il sindaco di Ceggia, Mirko Marin. «Le circostanze tragiche dell'incidente in cui ha perso la vita Giuliano ci interrogano - si legge nel testo dell'ordinanza comunale - sulle modalità con cui affrontiamo il quotidiano e sull'adeguatezza del nostro sistema economico. Il Paese, profondamente colpito, trova nell'incontro con l'altro e nella partecipazione corale alla vita di una famiglia la sua più autentica vocazione. Interpretando i sentimenti di un'intera comunità che desidera stringersi attorno alla mamma Antonella, al papà Enzo e al fratellino Gabriele e ai famigliari, per sostenerli con la forza dell'abbraccio della collettività, il Comune proclama il lutto cittadino lunedì 26 settembre, giorno in cui si svolgeranno i funerali di Giuliano De Seta, come segno di un Paese che nel farsi umanità, porge il suo saluto a un ragazzo che si affacciava alla vita con impegno e passione».

Prevista l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali, degli enti pubblici e privati, e negli edifici scolastici, la sospensione di ogni attività istituzionale, la chiusura di tutti gli uffici pubblici e privati e di tutti gli esercizi pubblici dalle 14.30 alle 16.30». Oggi nella chiesa parrocchiale di Ceggia si terrà una veglia di preghiera. Dopo il nulla osta della Procura, la famiglia ha deciso che la salma verrà cremata. «Inaccettabile e vergognoso che un ragazzo di 18 anni sia morto in un incidente all'interno di un'azienda dove stava svolgendo uno stage scolastico. Una giovane vita spezzata. Più sicurezza, più controlli, più formazione - scrive Diego Panisson, segretario generale Uilm Venezia - Vite rovinate per sempre.? Servono finanziamenti condizionati al rispetto della sicurezza sul lavoro, addestramento dei lavoratori, rafforzamento dei controlli sulla sicurezza coinvolgendo veramente le Parti sociali. Dobbiamo fermare tutti assieme con un impegno reale questa strage quotidiana. Basta morti sul lavoro».