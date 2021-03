Lunedì e martedì è sciopero della logistica

È previsto un presidio dalle 8 alle 14, lunedì 29, a Marcon in via Venier davanti alla sede Fedex

Lunedì e martedì è sciopero per il rinnovo del contratto e della logistica e trasporto merci e spedizioni, che in Italia interessa più di 1 milione di lavoratori. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro è scaduto da oltre 14 mesi, le trattative nel 2020 per il rinnovo sono state sospese a causa della pandemia.

Il 2021 ha visto la ripresa del confronto fra sindacati e associazioni datoriali ma a due mesi di trattative le posizioni delle controparti non sono cambiate. Per i sindacati: «viene chiesto un taglio del costo del lavoro, modifiche peggiorative sul trattamento della malattia, delle festività che ricadono nei sabati e domeniche, una riduzione della paga base in funzione dell’andamento dei bilanci aziendali, l'eliminazione della clausola sociale in caso di cambio di appalto e maggiore flessibilità». Il sindacato si è reso disponibile a rinnovare il Ccnl solo sulla parte economica senza modifiche degli aspetti normativi, senza giungere a un accordo. Le sigle Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato sciopero nazionale lunedì per l'intera giornata e martedì per tutto il giorno, solo per le imprese di autotrasporto. Ad esclusione dei servizi essenziali regolati dalla legge 146. È previsto a Venezia un presidio dalle 8 alle 14, lunedì 29, a Marcon in via Venier davanti alla sede Fedex.

«Il ruolo dei lavoratori della logistica, del trasporto merci e degli spedizionieri è diventato ancor più importante in emergenza sanitaria - scrivono Jonatan Montanariello, consigliere regionale del Partito Democratico, e Francesca Zottis vicepresidente dell’assemblea di Palazzo Ferro Fini, sulla mobilitazione di due giorni, lunedì e martedì, promossa da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti -. Il rinnovo, considerato il contributo dato da queste persone durante la pandemia, è forse qualcosa di più di un atto dovuto e non è accettabile che le associazioni datoriali propongano addirittura un salto indietro, come denunciato dai sindacati. Ci auguriamo le trattative possano riprendere presto».