Funerali del sindaco Polo, sabato lutto cittadino per la durata delle esequie

L'amministrazione Comunale ha proclamato a Dolo il lutto cittadino nella giornata di sabato 9 gennaio, per tutta la durata delle esequie del sindaco Alberto Polo, morto il 4 gennaio scorso all'ospedale di Mirano per l'aggravarsi improvviso di un tumore contro cui combatteva da oltre un anno. Il funerale si terrà alle 9 al Duomo, con la diretta streaming sui canali istituzionali del Comune.

La famiglia e l’amministrazione comunale, a causa della pandemia in corso, hanno chiesto a tutti di consentire a stretti familiari e amici di partecipare alle esequie in piena sicurezza. Dunque, «pur consapevoli della stima e dell’affetto che circondavano Alberto e del desiderio di tante persone di testimoniarli», hanno invitato ad assistere alla cerimonia online. Non si terranno discorsi ufficiali, hanno fatto sapere, e la commemorazione sarà in forma esclusivamente religiosa. Venerdì 8 gennaio, alle 18, al Duomo, sarà recitato un rosario a ricordo. Domenica 10 alle 18.30 sarà celebrata una messa in suffragio. Appena l’emergenza Covid lo renderà possibile la giunta si è impegna a organizzare un momento di commemorazione civile e pubblica in sicurezza.

La scomparsa improvvisa del primo cittadino della "città gentile", amato bipartisan, ha scosso tutta la comunità e le istituzioni al di là dei confini locali. Chiunque l'abbia conosciuto ne ha confermato la pacatezza e la determinazione, la passione per la politica, in cui era entrato da giovane, e l'impegno pubblico.