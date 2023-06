Mirano proclama il lutto cittadino per la scomparsa di Andrea Marigo

Il Comune di Mirano ha dichiarato il lutto cittadino per mercoledì 14 giugno in occasione dei funerali del giovane Andrea Marigo, vittima di un incidente stradale in bicicletta avvenuto sabato scorso, 10 giugno. A comunicarlo è il sindaco Tiziano Baggio, che con il provvedimento «interpreta i sentimenti di profondo dolore e sconcerto dell’intera comunità» e «si unisce alla sofferenza della famiglia».

Per l'occasione le bandiere saranno esposte a mezz’asta sugli edifici pubblici e scolastici. Il sindaco, inoltre, ha invitato gli esercizi commerciali ad abbassare le serrande dei locali, in segno di lutto, durante la celebrazione della funzione e fino al passaggio del corteo funebre. I cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche sociali e produttive, gli uffici pubblici e le istituzioni scolastiche sono invitati ad osservare 5 minuti di silenzio durante la celebrazione delle esequie le piccolo Andrea, che si terranno alle 10.30 nel campo sportivo parrocchiale di Campocroce.

Era un giorno di festa per Andrea, ragazzino di 12 anni investito e ucciso in via Don Orione a Mirano, all'incrocio con via Viasana. In sella alla sua bici, si stava immettendo a sinistra, allo stop, prima di essere investito e ucciso da un automobilista alla guida di un'Audi A1, che procedeva dritto verso Santa Maria di Sala. A terra la bicicletta color turchese, tanto amata da Andrea, con la ruota davanti completamente piegata. Poco più avanti l'automobile, con il parabrezza in frantumi. La bici dev'essere stata caricata sopra l'auto, così come il ragazzino, prima dell'impatto al suolo che per la gravità delle ferite non gli ha lasciato scampo.