Madre e figlia trovate morte in casa a Chioggia

Due donne, madre e figlia, sono state trovate morte in casa a Chioggia, nell'isola dei Saloni, attorno alle 14.30 di giovedì 13 gennaio. Secondo le prime informazioni si tratta di un'anziana ultraottantenne e della figlia di 50 anni.

A chiamare i soccorsi sono stati i vicini, preoccupati perché non vedevano le donne da qualche giorno. Sul posto è intervenuta la polizia assieme ai vigili del fuoco, che hanno aperto la porta: quando sono entrati hanno trovato i corpi, senza vita probabilmente già da due o tre giorni. Sono in corso le indagini per ricostruire la vicenda.