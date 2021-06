Malore durante l'escursione in montagna: soccorso un 62enne di Stra

L'uomo si trovava in provincia di Belluno: trasportato all'ospedale di Agordo

Intervento in montagna attorno alle 12.10 qundo un escursionista ha contattato il 118 perché, dopo essersi incamminato lungo il sentiero che dai Laghetti, a Frassenè di Voltago Agordino di Belluno, porta a Casera Marol, si è sentito poco bene.

L'intervento

A quel punto immediato l'intervento degli operatori sanitari: L.S., 62 anni, di Stra, che si trovava a un centinaio di metri dalla partenza, è stato dunque raggiunto dal personale dell'ambulanza, poi partita con lui in direzione dell'ospedale di Agordo per gli accertamenti del caso. Sul posto per eventuale supporto anche una squadra del Soccorso alpino di Agordo.