Malore durante un'immersione, 61enne di Camponogara perde la vita al lago

Malore durante l'immersione nel lago. Entra in acqua e perde la vita. La tragedia è accaduta verso le 10 di domenica mattina nelle acque della Baita al lago di Castelfranco Veneto (Treviso). Vittima un uomo di 61 anni, originario di Campolongo Maggiore e residente a Camponogara: Fausto Zampieri. Aveva raggiunto la località in mattinata, approfittando del bel tempo per compiere un'immersione nelle acque del lago artificiale. Appena si è immerso però è stato colto da un malore e non si è più ripreso. Lo riporta TrevisoToday

Immediato l'allarme e i soccorsi del Suem che hanno raggiunto la baita per intervenire e provare a salvargli la vita. Ma non hanno potuto fare niente. Fausto Zampieri colto da malore è morto in seguito a un arresto cardiocircolatorio. Nella Baita sono arrivati i carabinieri della località. L'uomo ha avvertito il malessere subito dopo l'ingresso in acqua: altri sub che erano presenti lo hanno fatto risalire e hanno avviato le pratiche di rianimazione. Il vicino ristorante ha immediatamente fornito il defibrillatore per avviare le manovre di salvataggio. Nulla però ha dato l'effetto sperato e il sub di 61 anni non ce l'ha fatta. A dichiare il decesso un medico che poco prima aveva guidato le operazioni di rianimazione. Ambulanza e automedica sono ripartite vuote. I militari dell'Arma locale si sono messi in contatto con i famigliari. Zampieri lascia moglie e figlie: la sua famiglia, allertata della tragedia, ha subito raggiunto la Castellana. La salma è stata trasportata all'obitorio di Castelfranco Veneto. Possibile che possa essere svolto un esame autoptico per chiarire le cause del decesso.