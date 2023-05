Colpo di calore a bordo della nave, ufficiale soccorso da Capitaneria e Suem

Un ufficiale infortunato a bordo di una nave da carico appena uscita dall’imboccatura del porto di Chioggia, mercoledì, poteva rischiare il peggio a causa di un malore accusato all'improvviso. Soccorso dalla Guardia costiera e dal Suem, dopo le prime cure è stato portato all'ospedale per accertamenti.

Sembrerebbe essere stato un colpo di calore quello che ha colpito il terzo ufficiale di coperta della nave da carico che alle 16.30 circa si stava mettendo in viaggio verso Porto Nogaro a Udine. L’allarme è arrivato alla Sala operativa della Capitaneria di porto di Chioggia alle 17.15 da parte del Comandante della “Karewood Star”, che avvisava del malessere del marittimo trentottenne, imbarcato nel porto di Chioggia qualche giorno prima.

Immediato l’intervento della Capitaneria che ha richiesto l’assistenza del personale del 118 e in pochi minuti lo ha imbarcato sulla Motovedetta Cp826, in piazzetta Vigo, per poi andare sotto bordo alla nave per la prima assistenza. Nonostante il malore, il marittimo presentava parametri vitali della norma, ma i sanitari hanno ritenuto necessario il trasferimento all'ospedale clodiense per ulteriori accertamenti.