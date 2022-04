Si sente male dopo la messa, si accascia e muore

Aveva solo 65 anni Maurizio Brunello. Ieri, nella tarda mattinata di Pasqua, aveva parcheggiato la sua macchina a Borbiago, proprio vicino al campetto da calcio, per andare a messa nella chiesa vicina. A un certo punto si è sentito male e si è accasciato a terra. Poi non ha più dato segni di vita. I ragazzini e le famiglie che verso le 12 stavano passeggiando lungo il viale alberato accanto al campetto, proprio dietro alla scuola media Petrarca di via Pisa, si sono accorti dell'uomo adagiato a terra e hanno provato ad avvicinarsi per aiutarlo. Vedendo che non rispondeva hanno chiamato i soccorsi del 118. Quando l'ambulanza con i sanitari è arrivata sul posto, verso le 13, per il 65enne non c'era però più nulla da fare.

Maurizio Brunello è deceduto mentre passeggiava. Forse un po' di svago in una bella giornata prima di rientrare e passare il resto della Pasqua con i suoi cari. Residente a Mira, si era recato a Borbiago per andare a messa ed era da solo. I carabinieri della tenenza di Mira, che hanno raggiunto la zona della chiesa di Borbiago dov'è successo il fatto, una volta rilevato l'accaduto hanno avuto il compito di avvisare la famiglia. Brunello, 65 anni, di Mira, ha una sorella in Riviera e condivideva l'abitazione con la propria compagna. Una giornata che avrebbe dovuto essere di festa è stata tragica per i suoi parenti, gli amici e quanti lo conoscevano. Il corpo di Maurizio Brunello è stato restituito alla famiglia per i funerali.