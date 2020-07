Prende una pasticca della turbodroga «Tesla»: 19enne si sente male e finisce in ospedale

Sulle pasticche compare la scritta «Tesla». Un nome che, nel dark web, viene utilizzato come parola attraente per indicare una cosiddetta «turbodroga». Si tratta, in realtà, di una delle metanfetamine, derivanti dall’ecstasy, tra le più potenti esistenti in commercio, che si rivelano talvolta letali. Gli effetti che può avere possono essere gravissimi. Un 19enne di San Donà, assumendola ha rischiato grosso.

Il giovane giovedì mattina si è presentato al pronto soccorso della città del Piave dopo essersi sentito male. Gli operatori sanitari, addosso gli hanno trovato 16 pasticche e hanno allertato i carabinieri. Dopo le cure del caso, il 19enne è stato denunciato e sono partite le indagini per risalire al fornitore.