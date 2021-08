Trovato morto in cantiere, stroncato da un possibile malore

E' stato trovato a terra: non si muoveva, non respirava più. Gli operatori del 118 hanno provato a rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare. Potrebbe essere stato stroncato da un malore un 70enne trovato morto mercoledì all'interno del cantiere in cui stava lavorando a Portogruaro.

L'uomo, titolare di una ditta di costruzioni, stava lavorando alle condotte fognarie quando, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe sentito male. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal che in queste ore stanno cercando di ricostruire con maggiore precisione la dinamica dei fatti.