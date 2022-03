Malore per il sindaco Brugnaro, ricoverato all'ospedale

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato colto da un malore nella sera tra giovedì e venerdì ed è stato portato all'ospedale di Padova. II primo cittadino si trovava a una cena con amici, a Borgoricco (Padova), quando è successo il fatto, come riportano le agenzie.

Brugnaro, 60 anni, sindaco di Venezia, sindaco metropolitano e leader di Coraggio Italia, si trova ricoverato al pronto soccorso del policlinico di Padova, ed è in osservazione. Il primo cittadno d Venezia non sarebbe in pericolo, tuttavia nelle prossime ore saranno più chiare le sue condizioni che al momento non sembrano destare pericolo.