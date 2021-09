Arresto cardiaco mentre fa il bagno, donna salvata dai bagnini

E' ricoverata in gravi condizioni una donna di 66 anni, soccorsa sabato pomeriggio in spiaggia a Bibione

Un improvviso malore l'ha colta e, se non fosse stato per l'intervento dei bagnini, probabilmente l'epilogo sarebbe stato diverso. E' stata salvata in extremis sabato pomeriggio una donna austriaca di 66 anni che ha rischiato di annegare in spiaggia a Bibione.

La turista è stata recuperata dagli addetti al salvataggio e, secondo le prime informazioni, avrebbe avuto un arresto cardiaco. Sul posto è arrivato l'elisoccorso del Suem che ha accompagnato la 66enne all'ospedale. Attualmente le sue condizioni sono gravi e si trova ricoverata nel reparto di rianimazione di San Donà.