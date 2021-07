Malore all'autostazione, salvato un ragazzo cardiopatico

È successo al terminal Atvo di Jesolo, un diciottenne portato via in ambulanza

Un malore improvviso ha destato preoccupazione, verso le 9.30 di stamattina, al terminal bus Atvo di Jesolo. Protagonista un ragazzo di 18 anni che si è sentito male ed ha fatto appena in tempo ad avvertire di essere cardiopatico, prima di svenire. Le persone presenti sono subito intervenute in suo aiuto, tra cui gli addetti della stessa Atvo.

Chiamato il 118, il personale dell’azienda di trasporti ha agito seguendo le indicazioni che venivano loro date dai sanitari. Nel frattempo è arrivata l’ambulanza dal pronto soccorso di Jesolo. Il ragazzo è stato preso in cura dal personale sanitario, ha ripreso i sensi ed è stato trasportato all'ospedale di San Donà di Piave per gli accertamenti del caso. Non sarebbe in pericolo di vita.