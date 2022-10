Si sente male in treno, ricoverato in codice rosso bambino di 10 anni

Un bambino di 10 anni ha accusato un grave malore mentre si trovava su un treno regionale proveniente da Venezia e diretto a Udine. È accaduto mercoledì sera, intorno alle 20.30, mentre il convoglio si trovava nei pressi di Codroipo (Udine).

I soccorsi, allertati immediatamente, hanno atteso l'arrivo del treno in stazione a Udine con un'automedica e un'ambulanza. Le equipe sanitarie hanno quindi preso in carico il bambino, che è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice rosso, ma in condizioni stabili. Sul posto anche la polizia ferroviaria.

