Il maltempo devasta le spiagge del litorale. Allagamenti a Chioggia

Il maltempo che si è abbattuto martedì mattina sul Veneto ha avuto pesanti ripercussioni sulla costa. Le mareggiate hanno interessato tutte le località marine del territorio veneziano, causando importanti danni alle spiagge.

La situazione a Caorle

Le avverse condizioni meteo hanno comportato anche un nuovo allagamento a Punta Gorzone a Chioggia. «L'acqua è arrivata fino alle case», ha commentato il sindaco Mauro Armelao, che con la sua amministrazione ha chiesto ausilio anche alla protezione civile di Cavarzere e Cona.

«Adesso ho chiesto di convocare una riunione urgente con le autorità competenti, - ha aggiunto Armelao - per risolvere questa situazione che si trascina da tantissimi anni e nessuno ha mai avuto il coraggio di prendere in mano. È ora di dire basta. Queste persone non possono essere messe sempre in questa condizione».