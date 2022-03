Maltempo e bassa pressione riportano la marea

Prime piogge in arrivo mercoledì in Veneto, per la bassa pressione che ha interrotto il lungo periodo di bel tempo e assenza di precipitazioni. Torna anche la marea fino a quota 100 centimetri a Venezia, sabato poco prima di mezzanotte, per cui probabilmente non verrà dato l'avviso tramite sms, previsto solo se le previsioni sono uguali o sopra i 110 centimetri. A quota 90, secondo il centro maree del Comune, l'acqua dovrebbe salire anche venerdì notte, verso le 23.30, stando ai dati attuali.

Un mese, quello di marzo 2022, che ha allarmato più per la mancanza d'acqua che, rispetto agli altri anni, per l'alta marea tipica del cambio di stagione. Si sono manifestati valori record di bassa marea, a -50 e -60 centimetri, come non se ne vedevano da oltre 25 anni, e siccità allarmante per le colture e la qualità dell'aria. La bassa pressione dei prossimi giorni, rileva il centro previsioni maree del Comune, avrà l'effetto di riportare a livelli più normali l'acqua nei canali.

Meteo

In base alle previsioni Arpav almeno fino alla fine di questa settimana il passaggio di un'ampia circolazione ciclonica in arrivo dalle alte latitudini provocherà un significativo aumento della nuvolosità e alcune fasi di precipitazioni, con riduzione dell'escursione termica giornaliera e clima più freddo. Fenomeni più intensi sulla costa sono attesi nella notte fra mercoledì e giovedì, venerdì il cielo sarà coperto, con alcune schiarite più che altro in pianura in mattinata, e poi precipitazioni anche importanti, specie sulle zone centro-settentrionali, e temperature in calo. Le piogge anche forti continuano sabato e le temperature minime scendono anche sensibilmente, soprattutto in montagna.

San Marco

«C'è un grande ritardo nell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’opera di protezione della Basilica di San Marco, che la mette a rischio. Chiedo alla giunta regionale di farsi portavoce al governo per velocizzarli e realizzare l’opera a protezione dell’edificio simbolo di Venezia nel mondo - commenta il consigliere regionale Marco Dolfin (Intergruppo Lega – Liga Veneta) autore di una mozione, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale del Veneto, per la difesa della Basilica di San Marco -. Si può fortunatamente contare sui 3,3 milioni per i lavori interni alla Basilica, quelli per il restauro, che arrivano dal Ministero della Cultura. Una boccata d’ossigeno che permetterà di restaurare lo spazio di accoglienza del nartece, le strutture interne della Basilica e delle sue principali cappelle, i rivestimenti lapidei e marmorei dei basamenti e delle pavimentazioni musive. Bisogna però intervenire con urgenza anche all’esterno dell’edificio – prosegue Dolfin - per proteggere l'area dagli allagamenti più frequenti, per restaurare la pavimentazione, risanare il sottosuolo».