Maltempo, danni a Sottomarina di Chioggia

Sono una trentina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco giovedì mattina a Sottomarina di Chioggia a causa del maltempo. Le forti raffiche di vento e la pioggia battente hanno creato problemi e diversi residenti hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine. La zona è stata interessata da una tromba marina che ha provocato una serie di danni, soprattutto lungo la costa. All'interno del cantiere del Mose una gru si è ripiegata su se stessa, probabilmnete a causa del vento forte.

I pompieri, a mezzogiorno, stavano rispondendo alle diverse richieste di soccorso dei cittadini, in particolare per alberi sradicati e finiti in strada, allagamenti, tetti parzialmente scoperchiati, strutture danneggiate negli stabilimenti balneari. A Chioggia le condizioni della marea e il vento forte hanno causato acqua alta. Molte strade, sia del centro storico che di Sottomarina, sono state allagate.

Seguono aggiornamenti

