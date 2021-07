Maltempo e allagamenti, tanti interventi dei vigili del fuoco

Il maltempo e le forti piogge del tardo pomeriggio di domenica hanno creato qualche difficoltà tra le province di Venezia e Padova. Una grande quantità di acqua è scesa in poche ore e, in totale, sono oltre 200 le chiamate arrivate ai vigili del fuoco per problemi legati ad allagamenti e simili. I pompieri sono intervenuti in circa 70 occasioni per prosciugare scantinati e garage, tagliare rami e piante pericolose.

Molte richieste di soccorso si sono risolte autonomamente con il miglioramento delle condizioni meteo. Le ultime operazioni dei vigili del fuoco si sono concluse in mattinata. A essere più colpito sono stati i comuni di Dolo, Stra, Mira, Venezia-Mestre, Martellago, Spinea, Pianiga, Eraclea, Jesolo, Padova, Abano, Casalserugo, Vigonza.