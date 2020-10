Maltempo: centrato da un fulmine commesso di Stra in gravi condizioni

È in gravi condizioni, ricoverato all'ospedale di Padova, il commesso veneziano F.J. di 43 anni di Stra che domenica mattina verso le 8 è stato centrato da un fulmine durante il forte temporale, mentre si trovava in servizio a Vigonza, nel Padovano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Uscito dalla sua macchina, una Smart, il fattorino al lavoro per conto di un'agenzia interinale, in via Trevisan 15, è stato colpito dalla scarica elettrica dovuta al maltempo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cadoneghe per le verifiche, e il Suem 118 che ha soccorso il veneziano sul piazzale adibito a parcheggio della ditta Professional Solution, dove F.J. si trovava per svolgere la sua prestazione. Il Suem avrebbe assistito il 43enne di Stra in arresto cardio circolatorio, praticandogli un massaggio cardiaco prima del trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Padova. Qui è stato ricovero in prognosi riservata e, secondo le prime informazioni, sarebbe in pericolo di vita.