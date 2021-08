La grandine ha mandato in fumo più di due ettari di vigneto

La zona più colpita è il portogruarese, in particolare Pramaggiore, Loncon, Annone Veneto e località Belfiore. Coldiretti: «Sono praticamente triplicate le grandinate dall’inizio dell’estate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno»

L'ultima ondata di maltempo lo scorso fine settimana ha seminato altri danni imponenti soprattutto nei vigneti, mais e soia del Veneziano. La zona colpita è quella del portogruarese in particolare la fascia di territorio che comprende Pramaggiore, Loncon, Annone Veneto e il versante nord di Portogruaro, nella località Belfiore. In alcuni punti non è nemmeno piovuto, è caduta una grandine violentissima, a secco, tranciando le foglie dei vigneti e lasciando dietro di sé un panorama tipico del mese di novembre, quando i tralci sono spogli e la vite entra nella fase dormiente.

«Non riesco a capacitarmi di quanto sia successo - afferma Orazio Franchi esperto Coldiretti di viticoltura – non ho ricordi, nonostante la mia lunga esperienza, di una grandinata più violenta di questa, dopo due ore di tempesta calpestavo ancora 20 centimetri di ghiaccio». Le aziende colpite non hanno scampo, i danni ammontano dal 50 al 100% delle colture. «Martedì mattina faremo un resoconto più preciso ma la zona bersagliata dalla grandine è quella più densamente coltivata a vigneto: potrebbero essere stati colpiti più di 2000 ettari sui 10.000 complessivi nel veneziano», continua Franchi.

Si tratta solo dell’ultimo capitolo di un'estate segnata fino ad ora da 789 eventi estremi tra "bombe d’acqua ", trombe d’aria, grandinate e temporali violenti lungo tutta la Penisola, secondo l’analisi Coldiretti sui dati dell’European Severe Weather Database (Eswd). «E tra gli eventi estremi – precisa la Coldiretti – sono praticamente triplicate le grandinate dall’inizio dell’estate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La grandine, sottolinea Coldiretti, è l’evento più temuto dagli agricoltori perché si abbatte sulle colture prossime alla raccolta con danni irreversibili. «In pochi minuti - afferma l'associazione - c’è chi si è visto distruggere dai chicchi di ghiaccio fino al 100% del lavoro di un anno con drammatiche conseguenze sui bilanci delle aziende agricole».