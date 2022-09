Maltempo in provincia: danni per la grandine, strade allagate

Un forte temporale ha colpito il veneziano tra terraferma e centro storico nella serata di ieri, poco prima delle 20. La violenza si è sopita in pochi minuti, lasciando a terra alberi "tranciati" dal peso della grandine, danni alle auto, comignoli danneggiati dal forte vente sceso dalla pianura verso il mare, e strade allagate nel Miranese e in Riviera. Il maltempo ha poi dissipato la sua forza a ridosso del mare tanto che nelle isole è stata registrata solo pioggia stagionale.

Sono state numerose le chiamate ai vigili del fuoco nel corso della notte, poco più di dieci gli interventi effettivi, in particolar modo nella zona di Chioggia e nel Miranese. I pompieri sono intervenuti per tre interventi di prosciugamento dell'acqua dalla sede stradale, per rami staccatisi dagli alberi e per qualche lamiera pericolante.